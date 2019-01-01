صحيفة عبرية: يا للعار كيف لا نستطيع أن نقضي على حماس؟

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت احرنوت العبرية"، اليوم الخميس إن إطلاق القذائف والصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة في جنوب إسرائيل باتت مادة دسمة للدعاية الانتخابية.

وقالت الكاتبة في الصحيفة أريئيلا رينغل: "يا له من عار أنه لا يمكن لإسرائيل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة والتسبب بانهيارها وتدميرها وإنهائها مرة واحدة والى الأبد.

وأشارت إلى أن صدور الدعوات الإسرائيلية المتتالية في الأيام الأخيرة حول إمكانية تحقيق الانتصار على حماس يطرح تساؤلات عن سبب عدم تحقيق ذلك سابقا، لا سيما أن مطلقي هذه الدعوات هم ذاتهم كانوا في مواقع عسكرية وسياسية متقدمة، من أمثال أفيغدور ليبرمان والجنرالات بيني غانتس وموشيه يعلون وغابي أشكنازي، بجانب إيهود باراك".

ونوهت إلى أن "ليبرمان وزير الجيش السابق يعاني من متلازمة نفسية عنوانها أن " بنيامين نتنياهو زعيم ضعيف غير قادر على اتخاذ القرارات" ،غانتس رئيس هيئة أركان الجيش السابق يكرر عبارة أن "الردع الإسرائيلي لم يتراجع، وإنما ألغي تماما"، ويصدر وعوده بأننا "سنفعل كل ما يلزم، بحيث تكون المعركة القادمة في غزة هي لأخيرة مع حماس، لتقوية الردع".