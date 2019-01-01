فيديو.. إيران تكشف عن نظام صاروخي متطور ينافس "الروسي"

وكالات / سما /

كشفت إيران، اليوم الخميس، عن نظام صاروخي جديد تم تصنيعه محليا، منافس لـ"النظام الصاروخي الروسي".

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنه تم الكشف عن نظام صاروخي متنقل سطح-جو بعيد المدى تم تصنيعه محليا.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن النظام الصاروخي "باور 373" الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس للنظام الصاروخي الروسي "أس300".

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، فقد جاءت إزاحة الستار رسميا عن المنظومة الدفاعية الجوية "باور 373" تزامنا مع يوم الصناعة الدفاعية.

وفي المراسم وجّه الرئيس روحاني الشكر والتقدير لوزير الدفاع وخبراء الصناعة الدفاعية وجميع المعنيين بالصناعات الدفاعية في البلاد لجهودهم في تصنيع هذه المنظومة.



وأشار وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي في كلمة له خلال المراسم إلى أن خبراء الصناعة الدفاعية قد عبروا من الهندسة العكسية وتوصلوا إلى المنتجات اللازمة بتصاميم وطنية.

وقال، إن المنظومة "باور 373" تعد أهم مشروع وطني للدفاع الصاروخي الجوي، حيث بدأ تصنيعها قبل عدة أعوام، وبالامكان استخدامها ضد العديد من الأهداف الجوية في ارتفاعات عالية.



وتعد منظومة "باور 373" الصاروخية للدفاع الجوي المصنعة في إيران، بحسب الوكالة الإيرانية، مماثلة لمنظومة "أس 300" الصاروخية الروسية بل تتفوق عليها تقنيا.