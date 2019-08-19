مجلس أمناء جامعة الأزهر يصدر بياناً حول الأحداث الأخيرة بالجامعة

غزة / سما /

أصدر مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة ، اليوم الخميس، بيان بشأن الاحداث الاخيرة المؤسفة في الجامعة، بفعل جملة من الممارسات والسلوك الذي أدى إلى تعطيل العمل في العديد من المفاصل، بما فيها حرمان العديد من الطلبة بحقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمسيرة التعليمية ومؤسساتها وسمعتها ومكانتها.

وأكدت المجلس، بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة العملية التعليمية والحرص على كرامة العاملين والطلبة على حد سواء.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن مجلس أمناء جامعة الأزهر–غزة

يا جماهير شعبنا

طلبتنا الأعزاء

موظفي جامعة الأزهر الأعزاء

توقف مجلس الأمناء أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها جامعة الأزهر خلال اليومين الماضيين بفعل جملة من الممارسات والسلوك الذي أدى إلى تعطيل العمل في العديد من المفاصل، بما فيها حرمان العديد من الطلبة بحقهم في التقدم لامتحانات الفصل الصيفي، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمسيرة التعليمية ومؤسساتها وسمعتها ومكانتها.

إن افتعال الأزمة الحالية ما كان لها أن تتم لو احتكم القائمون عليها للقانون والنظام، والذي بموجبه تم تعيين رئيس الجامعة باعتبار ذلك حق حصري لمجلس الأمناء.

وأمام كل ما جرى فإن مجلس الأمناء يهمه توضيح ما يلي :

قام مجلس أمناء جامعة الأزهر بتاريخ 19/08/2019 وطبقاً لصلاحياته وبالاستناد إلى النظام الأساسي لجامعة الأزهر وللقرار بالقانون الخاص بالتعليم العالي الصادر في 2018، بتعيين عبد الخالق الفرا رئيساً لجامعة الأزهر لمدة ثلاث سنوات.

إن هذا القرار قد قُوبل بترحيب من الموظفين في جامعة الأزهر، كما قُوبل أيضاً بردة فعل غير قانونية من قبل بعض أعضاء النقابة، حيث دعت وقامت بإغلاق أبواب الجامعة، وارتكاب العديد من المخالفات والاعتداءات على الموظفين والطلبة.

إن مجلس الأمناء إذ يؤكد حرصه على ضمان الحقوق النقابية كافة، فإنه يؤكد رفضه لأي ممارسات خارجة عن العمل النقابي وتتعارض مع ما تنظمه اللوائح والأنظمة بهذا الخصوص.

وعليه فإن مجلس الأمناء سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامة العملية التعليمية والحرص على كرامة العاملين والطلبة على حد سواء.

إن مجلس أمناء جامعة الأزهر وهو يجدد تأكيده على أن قراره بتعيين رئيس جامعة الأزهر جاء منسجماً مع القانون، فإنه يؤكد التزامه واحترامه الكامل للأنظمة والقوانين الناظمة لذلك.

مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة