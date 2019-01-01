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وصول الفوج الاول من حجاج غزة الى القطاع

الخميس 22 أغسطس 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول الفوج الاول من حجاج غزة الى القطاع


غزة / سما /

وصل في ساعة متاخرة من الليلة الماضية الفوج الاول من حجاج بيت الله الحرام إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد انتهائهم من مناسك الحج لهذا العام .

ووصل نحو 800 حاج الى المعبر بعد رحلة استغرقت نحو 36 ساعة من لحظة وصولهم الى مطار القاهرة الدولي لحين وصولهم الى معبر رفح.

وكان في استقبال الفوج كل من وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم وطواقم من العلاقات العامة في معبر رفح ووزارة الأوقاف والشئون الدينية، حيث كانت صالة الوصول الخاصة في المعبر على أتم الجهوزية لاستقبالهم وتسهيل مرورهم بعد عناء السفر وختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت .

وخصصت السلطات المصرية العمل في معبر رفح لعودة حجاج بيت الله الحرام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 8/21، وحتى السبت 8/24، وعليه ستتوقف حركة السفر عبر المعبر للمسافرين العاديين في الاتجاهين خلال هذه الفترة، على أن تُستكمل بعد الانتهاء من عودة الحجاج وفق ما سيتم الإعلان عنه.

#حجاج غزة

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