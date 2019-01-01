بالأسماء: الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الخميس، 13 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من محافظة جنين.

وبين نادي الأسير، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، بينهم أسرى محررون، وهم: قيصر انفيعات، ويوسف عمارنة، ونور مؤيد عمارنة، وإسلام جميل الشلبي، وبلال وليد هصيص، كما جرى احتجاز لخمسة آخرين وأٌفرج عنهم لاحقاً وهم: شرف أبو بكر، وطاهر بدارنة، وأحمد صادق أبو بكر، ومحمود عطاطرة، وأمير الرزي.

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم وهو لؤي راشد مصلح (19 عاماً)، ومن محافظة الخليل اُعتقل المواطن عيسى مهدي الجعبري، إضافة إلى مواطنين آخرين من محافظة رام الله والبيرة وهما: ماجد فوالحة من بلدة سنجل، ومحمد حسين الغول (18 عاما) من بلدة سلواد.

يُضاف إلى المعتقلين أربعة مقدسيين من بلدة العيسوية، بينهم أسرى محررون، وهم: صالح أبو عصب، وأحمد سعد مصطفى، ومعاذ ناهد عبيد، وآدم بركات رشق (18 عاما).