تجارة نابلس والرؤية العالمية تختتمان دورة تدريب مدربين

نابلس / سما /

اقيم يوم امس الاربعاء حفل اختتام الدورة التدريبية (تدريب مدربين) التي عقدت بالتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة نابلس ومؤسسة الرؤية العالمية ، وذلك في قاعة الغرفة ، بمشاركة رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم ، وممثل مؤسسة الرؤية العالمية ايهم ابو بكر ، ومدرب الدورة جهاد شجاعية ، وحضور منسقة وحدة التدريب المهني والتقني آلاء استيتية ، ومسؤول العلاقات العامة خالد مصلح.

وقدم عمر هاشم التهنئة للمشاركين في الدورة ، وطالبهم بتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها في الدورة ، مؤكدا اهمية التدريب في رفع الكفاءة في مجالات العمل ، وحرص الغرفة الدائم على ذلك. واشار هاشم الى ان الغرفة تولي التدريب اهتماما خاصا وفق لما جاء في رسالتها. ونوه الى هذه الدورة هي احدى الدورات التي تعقدها وحدة التدريب المهني والتقني التي اصبح اعضاء الهيئة العامة في الغرفة يلمسون اثرها عليهم وعلى العاملين لديهم لما توفره من دورات تدريبية نوعية وفق احتياجات سوق العمل المحلي. ووجه هاشم شكره وتقديره لمؤسسة الرؤية العالمية على تعاونها الدائم مع الغرفة في تمويل هذه الدورات ، مشددا على استمرار هذه التعاون. واختتم هاشم كلمته بالتأكيد على اهمية الاستثمار في العنصر البشري العامل في القطاع الخاص والذي يشكل حجز الزاوية في النهوض بمنشآتنا الاقتصادية.

من جهته ، اعتبر ايهم ابو بكر ان هذا التعاون مع الغرفة هو تأكيد على ان هذا الدعم يشكل قاعدة للشراكة بيننا ، مؤكدا على اعتزاز المؤسسة بالغرفة ، وان المؤسسة معنية بالتعاون مع غرفة تجارة نابلس لخدمة القطاعات الاقتصادية في نابلس ، وخاصة في مجالات التدريب المختلفة ، مؤكدا ان دعم الدورة يأتي في سياق رفع كفاءة العاملين في المنشآت الاقتصادية ، وهو احد اهداف مؤسسة الرؤية العالمية العاملة في فلسطين ، معبرا عن الحرص في استمرار هذا الدعم لكافة الفعاليات والاحداث التي تنظمها الغرفة لصالح تطوير قدرات القطاع الخاص والعاملين في منشآته.

وقدّم المدرب جهاد شجاعية شكره للغرفة وللرؤية العالمية ، منوها الى سلسلة المواضيع والمحاور التدريبية التي تمت في الدورة ، كما اشاد بأداء ونشاط وتعاون المتدربين طيلة ايام الدورة.

كما قدّم عدد من المشاركين في الدورة انطباعاتهم الايجابية عن الدورة من خلال مداخلاتهم في الحفل الختامي ، مما يؤكد نجاح الدورة في الوصول الى اهدافها.