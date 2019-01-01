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الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة بنسبة 13% و7% في حزيران الماضي

الخميس 22 أغسطس 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة بنسبة 13% و7% في حزيران الماضي


رام الله / سما /

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض الصادرات والواردات السلعية المرصودة بنسبة 13% و7% على التوالي خلال شهر حزيران 06/2019.

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الصادرات خلال شهر حزيران من عام 2019 انخفضت بنسبة 13% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 4% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 78.3 مليون دولار أميركي.

كما انخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة 12% في حزيران مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر حزيران من عام 2019. كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 16%، حيث بلغت قيمتها 6.8 مليون دولار أميركي.

وأضاف أن الواردات انخفضت بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 450.4 مليون دولار أميركي.

وتابع، أن الواردات من إسرائيل خلال حزيران 2019 انخفضت بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر حزيران من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 8% مقارنة مع الشهر السابق.

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال ذات الشهر مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفع بنسبة 4% مقارنة مع شهر حزيران من عام 2018، حيث بلغ العجز372.1 مليون دولار أميركي.

#الإحصاء الفلسطيني

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