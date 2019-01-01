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قوات الاحتلال ُتتلف بسطات الباعة على معبر وادي الخليل وتخلف خسائر مادية

الخميس 22 أغسطس 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل - سما -

افاد شهود عيان بان قوات الاحتلال الإسرائيلي، أتفلت اليوم الخميس، بسطات الخضار والفواكه على معبر وادي الخليل "ميتار" جنوب بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، حيث تعتبر هذه البسطات مصدر الدخل الوحيد لأصحابها.

حيث داهمت قوات الاحتلال  بسطات الخضار والفواكه المتواجدة في محيط المعبر وأتلفت محتوياتها، واحتجزت بعض أصحابها، وهددتهم بعدم العودة والتواجد في المكان، مخلفة خسائر بعشرات الآلاف من الشواقل.

وأفاد عدد من العمال الذين يرتادون المعبر بشكل يومي لـ"وفا"، بأنهم اعتادوا على شراء القهوة وبعض الطعام من هذه البسطات أثناء ذهابهم إلى العمل.

وتعتبر السوق الوحيد الذي يشترون منه بعض الطعام والقهوة أثناء ذهابهم إلى العمل، وأثناء عودتهم من العمل داخل أراضي عام 48 لقضاء بعض حاجيات منازلهم في أوقات متأخرة

#الخليل #البسطات #جيش الاحتلال

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