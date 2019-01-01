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قوات الاحتلال تداهم منزلا في المعصرة ويستدعي شابا من الخضر

الخميس 22 أغسطس 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم - سما -

افادت مصادر امنية بان  قوات الاحتلال الاسرائيلي داهمت فجر اليوم الخميس، بلدتي المعصرة والخضر جنوب بيت لحم، واستدعت شابا.

حيث اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، الواقع ببلدة المعصرة، وقامت بتحطيم الأبواب والعبث بطريقة همجية بمحتويات المنزل، واحتجزت افراد اسرته واخضعتهم للتحقيق، فيما فحصت عددا من الحواسيب والهواتف الخلوية، وانسحبت دون ان تعتقل أحدا من المواطنين.

كما واكد شهود عيان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أن قوات الاحتلال سلمت الأسير المحرر محمد على يوسف غنيم (28 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنات "غوش عصيون" جنوبا، بعد دهم منزل والده.

#اعتقال #بيت لحم #الخضر

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