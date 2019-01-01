أبرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله - سما -

ابرز العناوين التى تناولتها الصحف الفلسطينية والاسرائيلية الصادرة صباح اليوم الخميس:

الصحف الفلسطينية :

القدس

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلين في بيت حنينا وخزان مياه شرق طوباس

في الذكرى ال50 لإحراق الأقصى.. دعوات إلى إعلان القدس مدينة منكوبة وتوفير حماية دولية لمقدساتها ومواطنيها

الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

إطلاق صاروخ من غزة باتجاه النقب الغربي

نيويورك تايمز: كيف تحولت عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي إلى مهزلة؟

العاهل الأردني: لن نوافق على صفقة القرن وسنبقى مع إخواننا الفلسطينيين

ترمب يتهم اليهود الأميركيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بخيانة إسرائيل

منصور: أمن وسلامة الشرق الأوسط مرتبط بتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية

باب الرحمة.. محطات تاريخية من المشهد وأحداث شهري شباط وآذار

في ذكرى اغتياله... نجل إسماعيل أبو شنب يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده قبل استشهاده

تقديرات: موجة عنف متوقعة في الضفة الغربية قبل الانتخابات الإسرائيلية

"الحشد الشعبي" يحمل أميركا مسؤولية استهداف مقار له وإدخال طائرات إسرائيلية للعراق

مستوطنو الخليل يسعون للاستيلاء إلى سوق الجملة

الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت الزراعية في سخنين

الجيش السوري يفرض حصارا على مسلحي المعارضة في ريف حماة

الحياة الجديدة

الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا وخزان مياه قرب طوباس ويخطر بتدمير وإخلاء منشآت في محيط مخيم قلنديا

الرئيس يصدر تعليماته بضرورة تعزيز العمل على توفير الأمن والأمان للمواطن

"الخارجية": نتابع باهتمام قضية استشهاد تامر السلطان

اشتية يثمن دور الإعلام الرسمي في الدفاع عن الحق الفلسطيني

مفتي صيدا يوجه التحية إلى الرئيس عباس لموقفه الكبير بإسقاط "صفقة القرن"

منصور: أمن وسلامة الشرق الأوسط مرتبط بتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية

خوري يدعو لتفعيل دور مجلس كنائس الشرق الأوسط لإعلاء شأن العدل والسلام في فلسطين

الديوان الملكي الأردني ينعى الأميرة دينا عبد الحميد

الشرطة تقبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة 30 منزلا ومنشأة في أريحا

ردود فعل غاضبة ضد ترمب بعد اتهامه لليهود المؤيدين للديمقراطيين بالخيانة

المجلس السيادي الحاكم في السودان يؤدي اليمين الدستورية

ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا

الأيام

جرافات الاحتلال تهدم منزلا في بيت حنينا وإخطارات بهدم منشآت في محيط مطار قلنديا

الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية

عساف: هناك زحف استيطاني إسرائيلي في منطقة الأغوار يهدف لفرض واقع جديد

الاحتلال يعلن سقوط قذيفة في غلاف غزة والمقاومة تخلي مواقع رصد وتدريب

أطفال مقدسيون يردون على قرار الاحتلال ويلعبون في برج اللقلق وهم مقنعون

اعتقال فلسطيني حاول خنق جندي إسرائيل على الجسر

الدكتور تامر السلطان ضحية ملاحقة "حماس" والحصار الإسرائيلي

السعودية: إسرائيل وإيران تعرضان الأمن والسلم في المنطقة للخطر

ترمب يتهم اليهود الأميركيين من ناخبي الحزب الديمقراطي "بعدم الولاء" و"الجهل"

النقب: هدم قرية العراقيب للمرة 150 واعتقال قاصر

المجلس السيادي الحاكم في السودان يؤدي اليمين الدستورية

استطلاع: معسكر اليمين والمتدينين سيحصل على 57 مقعدا بالكنيست

واشنطن تحقق في إسقاط طائرة مسيرة لها في اليمن

قوات النظام السوري تسيطر على خان شيخون وفرار عشرات ألوف المدنيين إلى الحدود التركية

الحشد الشعبي يحمل أميركا مسؤولية استهداف مقار له وإدخال طائرات إسرائيلية إلى العراق

صحيفة هآرتس

- سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

- ترمب اصبح معاديا للسامية بعد اتهامه اليهود بدعم الحزب الديموقراطي

- الجنود يطلقون النار على طائرة خفيفة في الشمال حيث اعتقدوا انها قادمة من سوريا

- ريفلين يتحدث الى نانسي بيلوسي: دعم إسرائيل ليس قضية سياسية

الصحف الاسرائيلية :

صحيفة معاريف:

- سلاح الجو الإسرائيلي يقصف خان يونس غرب قطاع غزة

- اطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل

- غانتز: نتنياهو يفقد الثقة

- سلاح الجو الإسرائيلي يطلق النار باتجاه طائرة مدنية إسرائيلية بطريق الخطأ معتقدا انها طائرة معادية

- لبيد لغانتز: أوقف التحقيقات فيما يتعلق بالتسريبات لأنها تشكل ضررا على الأزرق والأبيض

- ساموريتش ينتقد: اختلاط الرجال والنساء في الوحدات المختلطة يضر بالجيش الإسرائيلي

نتنياهو يرد على ساموريتش: فخورون بحربنا

مسؤولون في حزب يمينا: التسريبات حول شاكيد جزء من هجوم الليكود علينا

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صحيفة إسرائيل اليوم:

-الجيش الإسرائيلي يؤكد: سلاح الجو هاجم أهدافا فلسطينية في قطاع غزة

- جدعون ساعر: شاكيد وبينت سوف يصبحون في حزب الليكود

- حزب العمل يوقع اتفاقية فائض الأصوات مع حزب المعسكر الديموقراطي (ميرتس وبراك)

- تقارير فلسطينية: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافا فلسطينية في جنوب قطاع غزة