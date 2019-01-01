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سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"

الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح البحرية يتزود بطائرة "راكب الأمواج"


القدس المحتلة / سما /

تزود سلاح البحرية الإسرائيلي بالنسخة البحرية من الطائرة غير المأهولة التكتيكية المعروفة باسم "فارس السماء"، وهي عبارة عن طائرة صغيرة يحملها الجندي على ظهره.

ووفقا لموقع "بازام" العبري، فإن الحديث يدور عن طائرة يستخدمها سلاح المدفعية منذ سنوات عديدة، حيث يتم استخدامها في مجال جمع المعلومات الاستخبارية التكتيكية خلال المعركة، بالإضافة توجيه القادة عن أماكن تمركز القوات الصديقة والمعادية، إلى جانب توجيه النيران نحو الأهداف المختلفة.

هذا وقد حصلت الطائرة الجديدة التي تزود بها سلاح البحرية على لقب "راكب الأمواج" وهي من تصنيع شركة ألبيت للصناعات الأمنية الإسرائيلية، حيث إنها ستساهم في زيادة القدرة العملياتية لسفن سلاح البحرية بما في ذلك زيادة مدى الكشف والرؤية لقباطين السفن، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية البحرية وزيادة مدى النيران الدقيقة للسفن البحرية.

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