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الشعبية: مواجهة مخطط التهجير يتطلب استعادة الوحدة والتراجع عن القرارات التي استنزفت المواطنين

الأربعاء 21 أغسطس 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: مواجهة مخطط التهجير يتطلب استعادة الوحدة والتراجع عن القرارات التي استنزفت المواطنين


غزة / سما/

علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ما نشرته وسائل الإعلام من مخطط إسرائيلي لتسهيل تهجير قطاع غزة، قائلةً: إن "هذه المخططات لم تتوقف يوماً منذ النكبة وحتى الآن، وقد تجسدت من خلال جرائم يومية استهدفت وجود الفلسطيني على أرضه المحتلة".

وأكدت الجبهة في بيان لها، أن الهدف من نشر هذا المخطط على وسائل الإعلام محاولة لخلق حالة إرباك فلسطينية داخلية، والاستفادة من الهالة الإعلامية حول الموضوع في خدمة الدعاية الانتخابية، في الكيان الإسرائيلي.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني تصدى على مدار نضاله لهذه المحاولات الإسرائيلية الخبيثة، إلا أن التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية جراء الهجمة الصهيوأمريكية الشاملة على حقوق وثوابت شعبنا، وفي ظل استمرار الانقسام، وتداعياته الكارثية على أبناء شعبنا  تضعف المناعة الفلسطينية ضد هذه المخططات.

وأشارت إلى أن التصدي الجدي لهذه المخططات تستوجب استعادة الوحدة الوطنية، واتخاذ خطوات فلسطينية عاجلة من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، والتراجع عن كل القرارات والإجراءات التي استنزفت صموده وأوقعته في أزمة حياتية ومعيشية خانقة، أدت إلى انتشار حالة اليأس والإحباط بين أفراد المجتمع، وإلى ازدياد حالات الهجرة خارج الوطن.

كما وأكدت أن قطاع غزة سيظل عصياً على الانكسار أو الاستسلام أو رفع الراية البيضاء، ولذلك فإن المخططات الصهيونية التي تستهدفه وتستهدف تهجير سكانه لن تحقق أهدافها، فلطالما لقن أبناء القطاع هذا العدو دروساً قاسية.

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