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السلطة تتسلم الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية الأردنية

الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تتسلم الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية الأردنية


رام الله / سما /

كشف مصدر أمني فلسطيني اليوم، أن السلطة تسلمت الدفعة الثانية من المصفحات العسكرية الأردنية بعد أسابيع على إرسال عمان الدفعة الأولى منها إلى رام الله.

وقال المصدر الأمني، إن "قوات الأمن الوطني تسلمت 5 مصفحات جديده إضافة إلى 5 أخرى تسلمتها قبل عدة أسابيع من الأردن". مضيفاً أن "هذه المصفحات هي صناعة أردنية" وأكد على أن دخول المصفحات إلى الضفة الغربية جاء بموافقة "إسرائيلية" كاملة وبتنسيق بين الجانبين.

وشدد المصدر، على أن "المصفحات من الجيل الرابع وتتسع لعشرة أشخاص مع كامل عتادهم وهي أثبتت نجاحها ومن إنتاج الشركة الأردنية لتصنيع المعدات الخفيفة".

وقال: "تستخدم هذه المركبات في عدة بلدان منها الأردن والسعودية والكويت والبحرين ويبلغ ثمن المصفحة الواحدة 100 ألف دولار".

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