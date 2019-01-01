افتتاح مهرجان العنب الثالث في جنين

جنين / سما /

افتتح وزير الزراعة رياض العطاري ومحافظ جنين اللواء اكرم الرجوب ، الأربعاء في جنين مهرجان العنب الفلسطيني السنوي لعام 2019.

ونقل اللواء أكرم الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس وامنياته نجاح هذا المهرجان ، موضحاً بأن محافظة جنين من المحافظات المختصة في القطاع الزراعي، وذلك بسبب المقومات والعوامل الجغرافية الملائمة للكثير من المحاصيل الزراعية وعلى وجه الخصوص العنب والزيتون، فيما دعا الرجوب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه إلى إصدار توجيهات تدعم القطاع الزراعي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

رئيس غرفة التجارة والصناعة في محافظة جنين عمار أبو بكر ، عبر عن سعادته لتنظيم هذا المهرجان الذي كان لابد من إقامته في المحافظة بسبب الارتفاع الملحوظ في إنتاجيه المحافظة للعنب وجودته، كما أكد على أهمية استمرار دعم المزارعين ومنتجاتهم في المحافظة حيث أن الظروف والعوامل البيئية والجغرافية في المدينة ملائمة لزراعة الكثير من المحاصيل التي قد نستغني عن استيرادها من الخارج مما يعزز ويدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وشكر الداعمين ، وتحدث وزير الزراعة الأستاذ رياض العطاري قائلا " نحتفل بهذا الانجاز الذي لم يحقق على مقاعد الدراسة بل تحقق على تراب أرض جنين".

وأشاد العطاري بالجهد الذي يبذله عشاق الأرض، حيث أن المواطن الفلسطيني لا ينام قبل أن يسري التراب في دمه، وأكد أن تنظيم مثل هذه المهرجانات ما هو إلا وسيلة ناجعة لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الأسواق الإسرائيلية.

وأكد خالد داوود على النجاح الذي حققه المهرجان بنُسختيه الأولى والثانية، كما صرح بأن هناك زيادة في مساحة الأراضي المزروعة بالعنب حوالي3000 دونمًا خلال الخمسة أعوام الماضية، مما أعطى مدينة جنين طابعًا زراعيًا مميزًا، حيث أصبح العنب إلى سلم أولويات المحافظة بعد شجرة الزيتون المباركة.