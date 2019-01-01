نقابة الصحفيين تجدد التحذير من قبول دعوات السفارة الأمريكية

القدس المحتلة / سما /

جددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأربعاء، التحذير من قبول أي دعوة من السفارة الأمريكية للإعلاميين أو مؤسساتهم.

وقالت النقابة في تصريحٍ صحفي، إنّها تتابع مجددا محاولة السفارة الامريكية في دولة الاحتلال ، والتي يقف على رأسها المستوطن الإسرائيلي،"ديفيد فريدمان" لدعوة عدد من الاعلاميين الفلسطنيين في فلسطين للقاءات وبرامج تنظمها الخارجية الامريكية في محاولة لكسر العزلة عن هذه المستوطنة الإسرائيلية، التي تحمل اسم سفارة دبلوماسية ، والتي شارك السفير المزعوم في شق نفق استيطاني اسفل منازل المواطنين بالقدس.

وابلغت النقابة، من عدد من الاعلاميين في الضفة الغربية وغزة انهم تلقوا دعوات من المستوطنة الامريكية الصهيونية" السفارة " للمشاركة في لقاءات وبرامج تنظمها الخارجية الامريكية .

وأكدت، على موقفها الثابت برفض كل اشكال اللقاءات مع السفارة الامريكية ، التي تحاول تبرير جرائمها الاستيطانية والانحياز للاستيطان والاحتلال التي تتبعها الادارة الامريكية الحاليةفانها تشكر الزملاء الاعلاميين والصحفيين على وطنيتهم العالية في ابلاغ النقابة بهذه الدعوات وقراراهم الرافض للمشاركة في هذه اللقاءات.

وحذرت، انها ستتخذ كل الاجراءات الكفيلة لاستمرار عزل هذه المستوطنة التي اقيمت في مخالفة واضحة للاعراف والمواثيق الدولية ، وتعتبر احباط لكل المساعي التي بذلتها القيادة الفلسطينية وكل دول العالم المحبة للسلام في احلال السلام العادل والشامل بالمنطقة ، والتي بدأت في تدميرها الاداراة الامريكية الحالية التي اعلنت انحيازها الكامل للاحتلال والاستيطان الصهيوني على الارض الفلسطينية، وتجدد المطالبة لكافة الاعلاميين والصحفيين والنشطاء برفض المشاركة في هذه اللقاءات المشبوهة .

وشددت، انها في ظل الاستهداف المعلن والهمجي من قبل دولة الاحتلال بدعم مطلق من الادارة الامريكية للحق الفلسطيني وللمقدسات الاسلامية والمسيحية ، لا يمكن ان تقبل بالمشاركة بفتح اي حوار او نقاش يهدف الى تبرير وسرقة الارض الفلسطينية وانها بهذا الصدد لن تقف على الحياد امام المؤامرات الهادفة للسيطرة الغاشمة على الارض والمقدسات الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين.