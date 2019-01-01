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صحفي اسرائيلي يكشف عن معلومة خطيرة تتعلق بالحرب القادمة على قطاع غزة

الأربعاء 21 أغسطس 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي اسرائيلي يكشف عن معلومة خطيرة تتعلق بالحرب القادمة على قطاع غزة


سما / وكالات/

كشف الصحفي والمحلل السياسي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، عن معلومة خطيرة تتعلق بالحرب القادمة على قطاع غزة.

وذكر بن مناحيم، نقلا عن مصادر سياسية اسرائيلية مطلعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيفاجئ قطاع غزة وحركة "حماس" في الحرب المقبلة.

وقال الخبير الاسرائيلي بن مناحيم وهو محلل مشهور في الإعلام العبري، أن الحرب القادمة ستكون ماكرة ومفاجئة، بحسب أقواله "لا يمكن الإدلاء بتفاصيل أخرى".

 وبتاريخ 11 يوليو الماضي توعّد رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بشنّ عدوان "واسع ومفاجئ" على قطاع غزّة، وقال إنه يجري الاستعداد له على نطاق واسع.

وجاءت  تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في جلسة لبلديّة أشكلون (عسقلان)،و قال خلالها، أيضًا، "أنا أفضّل التهدئة، ليس بسبب توهّمنا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي مع هذه الجماعة التي تريد محو إسرائيل من الأرض، إنما لأننا نستعدّ لحرب لن تكون واسعة فقط، إنما مفاجئة، كذلك".

وأضاف نتنياهو "لن أتردد في فعل ما هو مطلوب"، مدّعيًا أن الاعتبارات الانتخابيّة "لا توجّهني، أنا أدرس الأمر بأعصاب باردة، لكنني أريد في النهاية نتيجةً تمّكن هذه البلدة والبلدات الأخرى في الجنوب من أن تتطوّر وتزهر، وأن يكون هناك شعور بالأمان وواقع آمن".

يشار الى أن رون بن يشاي محرّر الشؤون العسكريّة في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد ذكر في مارس الماضي، أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وجّه بالاستعداد لشن عمليّة عسكريّة واسعة في قطاع غزّة رجّح تنتهي هذه الاستعدادات في الصيف، لكن من غير الواضح كيف ستؤثّر الانتخابات الإسرائيليّة عليها.

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