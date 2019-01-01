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القيادي قعدان يدخل إضرابًا مفتوحًا عن الماء في سجون الاحتلال

الأربعاء 21 أغسطس 2019 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي قعدان يدخل إضرابًا مفتوحًا عن الماء في سجون الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

دخل الأسير القيادي في حركة الجهاد "طارق قعدان" من مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، إضراباً مفتوحاً عن الماء، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الشيخ طارق قعدان 46 عاماُ، إضرابه عن الماء، بعد 14 يوماً من الاضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

قعدان، من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، مضرب عن الطعام منذ 14 يوماً متتالية، رفضاً للاعتقال الإداري.

وكان قد أُعيد اعتقاله في فبراير (شباط) الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وهو أسير سابق أمضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال.

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