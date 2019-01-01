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إضراب للمدرسين في "إسرائيل" مطلع العام الدراسي

الأربعاء 21 أغسطس 2019 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب للمدرسين في "إسرائيل" مطلع العام الدراسي


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس منظمة المعلمين ظهر اليوم تعطيل الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية في "إسرائيل"، لدى افتتاح العام الدراسي الجديد.

ونقلت قناة "كان العبرية" عن رئيس المنظمة قوله، إنه لا يمكن جعل المعلمين كيسا للملاكمة من قبل الحكومة ووزارتي المالية والتربية والتعليم التي تتجاهل المشاكل العويصة التي يواجهها المعلمون.

فيما ترك الباب مفتوحا لاحتواء الازمة وقال إنه يمكن تسويتها حتى مطلع الشهر المقبل. وأضاف أن المعلمين يطالبون بتعويضهم على العمل في أيام السبت خلال الرحلات المدرسية وحراسة الطلاب خلال هذه الرحلات وظروف العمل المستعصية وعن الاصلاحات في التعليم الخاص.

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