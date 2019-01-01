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العراق: "إسرائيل" قصفت موقع الحشد الشعبي قبل أيام

الأربعاء 21 أغسطس 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق: "إسرائيل" قصفت موقع الحشد الشعبي قبل أيام


القدس المحتلة / سما /

اتهمت مصادر عراقية الجيش الإسرائيلي بشن القصف الصاروخي الذي استهدف مخازن للعتاد تابعة لميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "كان العبرية"، عن مسؤول في قيادة عمليات صلاح الدين التابعة للجيش العراقي قوله، لموقع العين الاخباري الاماراتي، إن أكثر من 38 مسلحا من مليشيا حزب الله العراقي وضابطا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بينهم خبراء في صناعة المتفجرات والصواريخ قتلوا في هذه الغارة بالإضافة الى إصابة نحو ثمانين آخرين بجروح.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن الغارة دمرت مخازن الصواريخ والأسلحة في القاعدة بالكامل وأدت إلى حدوث عدة انفجارات كبيرة هزت المنطقة التي تقع فيها القاعدة.

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