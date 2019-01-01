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تنويه مهم بشأن رواتب موظفي قطاع غزة

الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه مهم بشأن رواتب موظفي قطاع غزة


غزة / سما /

أصدرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تنويها مهما حول رواتب الموظفين وآلية صرفها عبر البنوك وفروع البريد المنتشرة في القطاع.

وقالت مالية غزة في تصريح صحفي إن صرف رواتب الموظفين سيكون يوم غد الخميس، لجميع الفئات، عبر فروع البنك الوطني الإسلامي وبنك الانتاج وفروع البريد المنتشرة في محافظات غزة.

يذكر أن وزارة المالية في غزة أعلنت في وقت سابق عن صرف دفعة راتب شهر يونيو 2019 بنفس آلية الشهر الماضي والتي تحقق زيادة نسبية في دفعة الراتب، وذلك عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والانتاج.

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