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762 حاجا من غزة يصلون إلى مطار القاهرة

الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
762 حاجا من غزة يصلون إلى مطار القاهرة


القاهرة /سما/

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 762 حاجاً من أهالي قطاع غزة، قادمين من الديار الحجازية بعد أدائهم مناسك الحج.

وكان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين في القاهرة، وممثلو الخطوط الجوية الفلسطينية، وممثلو الأجهزة الأمنية المصرية، حيث قام وفد السفارة بإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودة الحجاج من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح، حيث أن هناك 3 رحلات جوية أخرى ستصل اليوم الأربعاء مطار القاهرة الدولي.

من جانبه أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بضرورة العمل على توفير كافة السبل التي تضمن راحة جميع الحجاج.

 كما توجه السفير اللوح بالشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية لدورهما الكبير في تسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين وتذليل كافة العقبات في موسم الحج لعام 2019.

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