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أمواج توزع المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى وتكرم أصحاب الإنجازات

الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمواج توزع المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى وتكرم أصحاب الإنجازات


غزة / سما/

قدم  عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، المنحة المالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى للموسم الرياضي 2019-2020م بقيمة 60 ألف دولار، في الحفل الذي أقيم في فندق سيدار غرب مدينة غزة.

وجاء ذلك بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء الاتحاد، والسيد عامر أبو رمضان والسيد ابراهيم أبو الشيخ ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورؤساء أندية الدرجتين الممتازة والأولى، والسيد باسل ناصر، وقدامى الرياضيين، وأسرة الشهيد المهندس اسماعيل أبو شنب.

وأكد هنية أن المنحة المالية لأندية الدرجة الممتازة جائت بقيمة 3000 دولار لكل نادي، بينما أندية الدرجة الأولى 2000 دولار.

وقدم هنية شكر المنظومة الرياضية الفلسطينية للمملكة العربية السعودية، ودولة قطر ورجال الأعمال الفلسطينين المقيمين بالخارج على دعمهم المتواصل للحركة الرياضية.

وأشار هنية إلى الدور الداعم الذي تلعبه أمواج لدعم الأندية الرياضية الذي يأتي تأكيدا على الحرص الكبير من أجل استمرار النشاط الرياضي، متمنيا أن يكون هناك دعم لأندية الدرجة الثانية والثالثة قريبا.

ووجه هنية التحية لكل من ساهم في الإنجازات الرياضية، مشيدا بجهود المهندس السعودي محمد النملة والسفير القطري محمد العمادي، والسفير الياباني والسيد باسل ناصر المدير العام السابق للبرنامج الإنمائي، على الجهود الكبيرة لدعم الشعب الفلسطيني. 

وكرم هنية عائلة الشهيد أبو شنب، والدكتور سمير عبد السلام من قدامى الرياضيين والسيد حسن العالول رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا والحكم الدولي سامح القصاص.

وفي نهاية الحفل وزعت أمواج شيكات المنحة المالية للأندية الرياضية، وسط عرض مرئي لفيلم إنجاز البنية التحتية لمؤسسة أمواج الرياضية.

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