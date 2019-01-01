الشرطة تقبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة 30 منزل ومنشأة في أريحا

أريحا /سما/

قبضت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار اليوم على شخصين مشتبه بهما بتنفيذ 30 عملية سرقة وسطو متفرقة في المحافظة لبيوت ومرافق ومنشآت صناعية وغيرها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان شرطة المباحث العامة تمكنت من القبض على المشتبه بهما بعد ورود عدد من الشكاوى للشرطة تتعلق بالسرقة، وبعد البحث والتحري جرى تفتيش منازلهما أصولا وضبط المسروقات، وهي عبارة عن دراجات كهربائية وأثاث وعدة إنشائية ومضخات وآلات صناعية وادوات كهربائية وغيرها، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من 70 ألف شيكل.

وأضافت ان الشرطة اوقفت المشتبه بهما واحالتهما الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولا.