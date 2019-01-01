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البدء بتنفيذ أول كاسر أمواج في شاطئ بحر غزة

الأربعاء 21 أغسطس 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
البدء بتنفيذ أول كاسر أمواج في شاطئ بحر غزة


غزة / سما/

بدأت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات بالإشراف والمتابعة بتنفيذ مشروع كاسر الأمواج ( Reef Ball ) قبالة منتجع البلوبيتش على شاطئ بحر غزة، بتمويل من شركة فلسطين للاستثمار العقاري.

وتعرض الشاطئ قبالة المنتجع في الشتاء لأضرار كبيرة، وانحرافات للتربة الشاطئية، وعوامل البيئة من النحر وغيرها.

وقد تم عمل دراسات لأفضل السبل للحد من الانجراف، وتآكل الشاطئ والطرق المستخدمة حول العالم وذلك بالتعاون مهندسي الإدارة العامة للطرق المشاريع بوزارة النقل والمواصلات مع أساتذة من الجامعة الإسلامية المتخصصين.

وقال المهندس محمد سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للطرق والمشاريع بالوزارة، بعد تقديم طلب للدراسة والموافقة على عمل الكاسر، قامت طواقم الإدارة بعمل الدراسات اللازمة وأخذ الموافقات في تنفيذ المشروع، وقد أعطى المشروع نتائج ممتازة في الحد من ظاهرة تآكل الشاطئ وحماية مرافق المنتجع.

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