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التنمية الاجتماعية تختتم ورشة عمل بعنوان "تقييم الخطورة للاطفال"

الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

اختتمت الإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزراة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة الرؤية العالمية ، صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان (تقييم الخطورة للأطفال)، التي تناولت المؤشرات والمعايير والعوامل التي يمكن تصنيفها كخطورة على الاطفال والخروج بآليات بتحديدها وتصنيفها .

واستمرت الورشة لمدة يوميين متتاليين في القرية السياحية باريحا، تضمنت عصف ذهني لعوامل الخطورة وعرض العديد من الحالات التي تم العمل معها من قبل المرشدين وتحديد عامل الخطورة، وكيفية إيجاد آليات لإزالة هذه العوامل بما يضمن تحقيق مصلحة الأطفال دون اللجوء الى نزع الأطفال من الاسر إلا في الحالات التي تتطلب ذلك.

وأكد المشاركون أهمية بناء قدرات المؤسسات العاملة مع الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف وزيادة التنسيق والتعاون ما بين هذه المؤسسات،وخرج المشاركون بتوصيات حول الاحتياجات التدريبية المستقبلية التي تساعد في تطوير وبناء شخصية المرشد لتمكينه من التعامل مع الأطفال بما يضمن مصلحة الأطفال الفضلى.

وأشاد عاصم خميس مدير عام الأسرة والطفولة بالدور الفاعل لمؤسسة الرؤية العالمية على دعمها ومساندتها للوزارة فيما يتعلق بقطاع الطفولة.

#التنمية الاجتماعية

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