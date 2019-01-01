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حاضنة "يوكاس" تختتم المرحلة الأولى من مشروع العمل الحر E- Work

الأربعاء 21 أغسطس 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

نظمت حاضنة يوكاس التكنولوجية - التابعة للكلية الجامعية بغزة وبالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية حفلا ختاميا للبرنامج التدريبي Freelancing ، وذلك ضمن مشروع العمل الحر E- Work لاستضافة وإدارة حاضنة المشاريع التكنولوجية -المرحلة الرابعة، والممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الاسلامي للتنمية.

وقال الدكتور سعيد الزبدة مدير الحاضنة " إن الحاضنة تسعى مع شركاؤها إلى تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى الخريجين بتزويدهم بمصادر تعليمية وعملية عبر الإنترنت، وصقل مهاراتهم في المجالات التي عليها طلب متزايد في مواقع العمل الحر المختلفة، والتشبيك مع مؤسسات محلية وخارجية".

من جهته أكد المهندس عماد كحيل مدير جمعية الرحمة على أهمية العمل عن بعد وانتشاره بنسبة كبيرة في العالم، مشيرا أن العديد من المؤسسات الدولية أصبحت تمارس نظام العمل عن بعد.

وأضاف أن قطاع الشباب الفلسطيني وخاصة في غزة بحاجة إلى العمل عن بعد خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة وقلة الوظائف في المؤسسات الحكومية والمجتمعية وانتشار البطالة.

وفي نهاية الحفل تم الاعلان عن إنطلاق المرحلة الثانية من المشروع وهي مرحلة العمل، وتوزيع الشهادات على المشاركين في المشروع.

#حاضنة يوكاس #الكلية الجامعية

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