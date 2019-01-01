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صحيفة عبرية تكشف عن هدف خطة تشجيع شباب غزة على الهجرة !!

الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف عن هدف خطة تشجيع شباب غزة على الهجرة !!


القدس المحتلة / سما /

اعتبرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء، تصريحات مسؤول حكومي إسرائيلي من حاشية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول خطة لتشجيع الغزيين على الهجرة، بأن الهدف منها انتخابي.

وأوضحت الصحيفة، إن التصريحات تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين الأيديولوجيين اليمنيين لصالح نتنياهو والليكود عشية الانتخابات.

وقالت: إن تطبيق مثل هذه الخطة بشكل عملي لا تبدو عالية، مضيفةً: على أي حال، فإن الهدف الرئيسي منها، أن تكون في عناوين الصحف والبرامج التلفزيونية وقد تحقق ذلك بالفعل.

وأشارت إلى أن نتانياهو يتلقى تقارير استخباراتية في الأشهر الأخيرة تفيد بأن حوالي 35 ألف فلسطيني غادروا القطاع خلال العامين الماضيين بسبب اليأس والظروف الاقتصادية الصعبة.

ومن بين من هاجروا أطباء وصيادلة وشبابن آخرون حاصلون على درجات تعليمية عالية، مشيرةً إلى أن مثل هؤلاء سيرفضون قبول أي أموال ودعم إسرائيل باعتبار ذلك يمثل خيانةً لقضيتهم.

#هآرتس #الهجرة #غزة

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