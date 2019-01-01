قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين بينهم فتاة وطفلة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم فتاة من مخيم شعفاط، وطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من قلقيلية.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من القدس بينهم فتاة، وهم: صبحي المصري، وأدهم سبتة، ومهند مطرية، إضافة إلى فتاة لم تعرف هويتها.

كما جرى اعتقال مواطن من بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، وهو عبد زهدي شقير (20 عاماً)، ومواطن آخر من بلدة بديا، وهو قصي أسعد أحمد طه (17 عاماً).

ومن محافظة قلقيلية اعتقل الاحتلال طفلة تبلغ من العمر (13 عاماً).

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس المواطنة هبة أحمد اللبدي من محافظة جنين، وذلك خلال مرورها من معبر الكرامة.