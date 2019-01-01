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ظريف يحذر واشنطن من خطوة إيرانية "غير متوقعة"

الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظريف يحذر واشنطن من خطوة إيرانية "غير متوقعة"


ستوكهولم/وكالات/

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن طهران قد تتصرف بشكل "غير متوقع" أيضا، ردا على سياسة واشنطن غير المتوقعة برئاسة دونالد ترامب.

وقال ظريف في كلمة ألقاها في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) "إن عدم القدرة على التنبؤ المتبادل سيؤدي إلى فوضى. لا يمكن أن يتوقع ترامب أن يكون غير متوقع ويتوقع أن يكون الآخرون متوقعين".

وأضاف ظريف أنه "لا يمكن لدول الخليج أن تؤمن الاستقرار في المنطقة عبر شراء أسلحة الغرب بمليارات الدولارات. الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، مهما بلغ، لا يمكن أن يمنع انعدام الأمن فيها".

وتابع ظريف: "من الممكن التوصل إلى توافق لبناء الثقة في الخليج لتأمين حرية الملاحة"، وأضاف: "نستطيع البدء بحوار قد ينتهي بمعاهدة عدم اعتداء".

وكان ظريف أكد الأحد الماضي خلال زيارته إلى الكويت علی مقترح قدمته إيران بشأن المفاوضات الإقليمية ومعاهدة عدم الاعتداء.

وشدد ظريف على أن هذين المقترحين ورقة رابحة بمواجهة الاعتماد على اللاعبين الأجانب، مشيرا إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الحالية والقادمة.

المصدر: "رويترز"

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