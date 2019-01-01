تركيا: مسؤولون أمريكيون التقوا "إرهابيين" داخل سوريا

انقرة / وكالات /

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مسؤولين أمريكيين بلقاء أعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، داخل سوريا قبل نحو أسبوعين.

وأضاف صويلو خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة "خبرتورك" أمس الثلاثاء، أنه على دراية بتفاصيل اللقاء الذي جرى قبل نحو 14 يوما في سوريا، وجمع مسؤولين أمريكيين لم يسمهم، مع أعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني".

وأشار صويلو إلى أن تركيا تعرف المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في اللقاء، وأسماء المشاركين من طرف المنظمة المذكورة، وهي على دراية بمضمون اللقاء، دون أن يكشف مضمون ما جرى خلال ذلك الاجتماع.

وتابع الوزير التركي أن بلاده تعرف من يقف وراء منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، وأنها تدرك سبب وجود واشنطن في شمال شرقي سوريا، ولماذا تهرع دول العالم لتوجد لنفسها موطئ قدم في تلك المنطقة، من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

المصدر: "الأناضول"