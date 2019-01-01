  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تركيا: مسؤولون أمريكيون التقوا "إرهابيين" داخل سوريا

الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: مسؤولون أمريكيون التقوا "إرهابيين" داخل سوريا


انقرة / وكالات /

اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مسؤولين أمريكيين بلقاء أعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، داخل سوريا قبل نحو أسبوعين.

وأضاف صويلو خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة "خبرتورك" أمس الثلاثاء، أنه على دراية بتفاصيل اللقاء الذي جرى قبل نحو 14 يوما في سوريا، وجمع مسؤولين أمريكيين لم يسمهم، مع أعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني".

وأشار صويلو إلى أن تركيا تعرف المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في اللقاء، وأسماء المشاركين من طرف المنظمة المذكورة، وهي على دراية بمضمون اللقاء، دون أن يكشف مضمون ما جرى خلال ذلك الاجتماع.

وتابع الوزير التركي أن بلاده تعرف من يقف وراء منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، وأنها تدرك سبب وجود واشنطن في شمال شرقي سوريا، ولماذا تهرع دول العالم لتوجد لنفسها موطئ قدم في تلك المنطقة، من دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

المصدر: "الأناضول"

الأكثر قراءة اليوم

الشرافي يعلق على قرار الرئيس بإعفاء كافة المستشارين من مهامهم

مجددا.. الحمد الله يطالب بشارة بتوضيح قرار زيادة الرواتب وبدل الإيجار وكل المستفيدين!

حماس تعقب على استعداد تل ابيب لتشجيع وترتيب هجرة سكان غزة للخارج

روان عليان ترد على أفيحاي أدرعي

رأفت: قرارات الرئيس الاخيرة ستنفذ وهذا ما سيعلنه في خطابه بالامم المتحدة الشهر المقبل!

موقع عبري: معلومات أمنية تدحض عدم وقوف حماس خلف "العمليات الفردية"

كيف رد الحمد الله على قرار الرئيس الخاص بإعادة الأموال ؟

الأخبار الرئيسية

الهجرة

صحيفة عبرية تكشف عن هدف خطة تشجيع شباب غزة على الهجرة !!

عزام الاحمد

الأحمد: حماس هي المسؤولة عن الجمود في ملف المصالحة

النخالة يوجه رسالة هامة لسرايا القدس ....

الانتفاضة

محلل عسكري : الضفة ستشتعل قبل انتخابات الكنيست

مسؤول إسرائيلي كبير : "صفقة القرن" خلال أسابيع... وهذه لاءاتنا