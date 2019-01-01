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الطيبي: الليكود يمارس التطهير العرقي

الأربعاء 21 أغسطس 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: الليكود يمارس التطهير العرقي


القدس المحتلة/سما/

كشف أحمد الطيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الأربعاء، عن إن حزب الليكود يقوم بحملة تطهير عرقي في الكنيست ضد كل من يعارضه.

جاء ذلك في مقابلة مع موقع يديعوت أحرونوت، على خلفية الالتماس المقدم من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف للمستوطنين، وانضمام حزب الليكود إليه، من أجل منع القائمة المشتركة للترشح للانتخابات بحجة أنهم يناهضون إسرائيل.

وقال الطيبي "بمجرد أن يشير نتنياهو إلى العرب على أنهم تهديد سكاني، أصبح يعتبرهم الآن أيضًا تهديدًا انتخابيًا.. إنه يتعاون مع الكهانيين لإقصاء الجمهور العربي".

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