دراسة مثيرة تكشف أثر الرموز التعبيرية على العلاقات الحميمية

وكالات / سما /

وجدت دراسة علمية أن استخدام الرموز التعبيرية في الرسائل النصية يمكن أن يعزز احتمالات النجاح في العلاقات العاطفية.

وأجرى الباحثون في معهد "كينزي"، دراستين منفصلتين حول الرموز التعبيرية المستخدمة في تطبيقات المراسلة، لمعرفة تأثيرها على حياة الناس.

وقاموا باستطلاع رأي أكثر من 5 آلاف مشارك في الورقة البحثية السنوية "Singles In America"، ثم تابعوها بتحليل ثان لـ 275 شخصا بالغا.

وكشفت الدراسة وجود علاقة مباشرة بين الرموز التعبيرية وممارسة العلاقة الحميمية. وعلى وجه التحديد، من المرجح أن تكون العلاقات العاطفية لدى أولئك الذين يستخدمون الرموز المختلفة في رسائلهم، أنجح بصورة عامة.

وكتب معدو الدراسة: "ينبغي على أولئك الذي يبحثون عن علاقات عاطفية جديدة، إتقان طرق التواصل الأسرع والأقصر. ونجد أن استخدام الرموز التعبيرية يسمح للأشخاص بنقل المعلومات العاطفية المهمة إلى الشركاء المحتملين، ما يسهل الاتصال الحميمي الناجح".

ووفقا للنتائج، فإن 38% من المشاركين لا يستخدمون الرموز التعبيرية مطلقا، بينما يستخدمها 29% منهم من حين لآخر. وفي المقابل، يستخدمها 28% من الأفراد بانتظام.

ولسوء الحظ، لم يحدد الباحثون أي الرموز التعبيرية الأكثر استخداما، كما لم يتمكنوا من التعرف على الرموز الأكثر فعالية في تعزيز الروابط بين الأفراد.

ونُشرت تفاصيل الدراسة في مجلة PLOS ONE.