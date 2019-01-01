إسكتلندي "لا يتعرف" على زوجته ليلة الزفاف

وكالات / سما /

دخل رجل إسكتلندي، تعثر فوق درجات السلم وسقط من ارتفاع حوالي 3.7 متر، في غيبوبة يوم زفافه ولم يعد يتذكر حتى عروسه.

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد"، أن أحد سكان منطقة غرب لوثيان، كريس مالون، سقط في فجوة الدرابزين عندما كان يساعد عامل الفندق في حمل الهدايا إلى غرفة الزفاف.

وتلقى الرجل كسورا في الجمجمة والظهر والذراعين والكتفين، وأيضا إصابات في القلب والرئتين. وشبه الأطباء حالة كريس بشخص نجا من حادث سيارة.

وقضى الإسكتلندي 10 أيام في جناح العناية المركزة وعندما استيقظ من غيبوبته، اكتشف الأطباء أنه فقد ذاكرته جزئيا.

وقالت زوجة الإسكتلندي، أفريل، للصحفيين:"لقد رأيت كيف استفاق من غيبوبته، وكان محرجا للغاية لأنه لم يكن يعلم أننا أصبحنا متزوجين".

وأخذت أفريل، لتذكير كريس بالزفاف، بترديد لحن الأغنية التي رقصت معه على أنغامها ليلة العرس، فبدأ الزوج في الغناء وبدأت الذاكرة تعود إليه تدريجيا.

وبقي كريس تحت إشراف الأطباء لعدة أسابيع بسبب إصابته بالتهاب رئوي، ما أدى لتوصيله بجهاز التنفس الصناعي. وتمكن كريس من العودة إلى المنزل بعد شهر من الحادثة عكس التوقعات الأولية للأطباء، الذين قالوا: إن الشفاء سيستغرق عاما ونصف العام.

ومنع كريس من ممارسة الرياضة وأي نشاط بدني مجهد. وأصيب بالصمم في أذنه اليسرى وفقد حاسة الشم ولم يعد يشعر بنكهة الطعام أبدا.