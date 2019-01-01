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زيوت طبيعية تساهم في تسريع شفاء كسور العظام

الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيوت طبيعية تساهم في تسريع شفاء كسور العظام


وكالات / سما /

تجبير الكسور هو الخطوة الرئيسية لعلاجها، وقد يتطلّب الأمر تدخلاً جراحياً بتركيب شريحة تساعد على التئام العظام على النحو السليم. ومن الخطوات العلاجية التكميلية دهان العظام المكسورة بزيوت أساسية تمتلك خصائص تسريع الشفاء.

زيت الروزماري. يحتوي زيت الروزماري على مادة تمنع تسرّب الكالسيوم من العظام.

زيت النعناع. يمتاز زيت النعناع بخصائصه المضادة للالتهابات، ويعتبر من أفضل الزيوت لتخفيف الألم.

زيت اللافندر. يمنع زيت اللافندر الأعراض التي تصاحب الكسور، مثل الصداع والدوخة.

زيت البابونج. يحتوي زيت البابونج على مضاد حيوي نباتي يحمي من الالتهابات.

#زيوت طبيعية

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