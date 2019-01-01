هكذا تبلغ عن الأخبار الوهمية على إنستغرام

وكالات / سما /

أعلنت إنستغرام خلال الأسبوع الماضي عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المشاركات التي تتضمن أخبارا وهمية، وذلك في إطار سعيها للقضاء على المعلومات الخاطئة وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها المستخدمون خلال الفترة الأخيرة.

وقد بدأت هذه الميزة في الظهور للمستخدمين في الولايات المتحدة بالفعل، وستصل إلى جميع المستخدمين على مستوى العالم في غضون أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة على تطبيق إنستغرام على نظامي التشغيل (آي أو إس)، و(أندرويد)، ولكنها لن تتاح في البداية على موقع إنستغرام على الويب.

وفيما يلي كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية

• افتح تطبيق إنستغرام على هاتفك، وتوجه إلى المنشور الذي تريد الإبلاغ عنه.

• اضغط على النقاط الثلاثة الرأسية الموجودة في الركن الأيمن من الصورة، لفتح القائمة المنسدلة.

• حدد (إبلاغ) Report، ثم حدد إنه (غير مناسب) It’s inappropriate.

• اضغط على خيار (المعلومات الخاطئة) False information للإبلاغ عن المنشور.

إلى ذلك، قالت إنستغرام إنها لن تمرر كل منشور إلى المدققين، وإن النتائج المصنفة على أنها كاذبة لن تحذف تمامًا بل ستُزال من الأماكن التي يبحث فيها المستخدمون عن محتوى جديد، مثل: تبويب (استكشف) Explore، ونتائج البحث عن الوسوم (hashtag).

يُشار إلى أن فيسبوك تملك 54 شريكًا في برنامج التحقق من المعلومات (IFCN)؛ يعملون بنحو 42 لغة، وتقول إنستغرام إنها تريد التقاط هذه البيانات كـ "إشارات" من المستخدمين، ومدققي الحقائق، لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. وذلك بهدف استخدام هذا النموذج في المستقبل لتقليل الاعتماد على مدققي الحقائق للكشف عن المحتوى الكاذب.

انستغرام

كما كشفت بعض التقارير أن إنستغرام تعمل حاليًا على تطوير حلول تساعد في القضاء على المشاهدات المزيفة للقصص، والتي انتشرت على المنصة خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن المشاهدات المزيفة مرتبطة بتكتيك جديد، حيث تقوم (حسابات غير مرغوب فيها) spam accounts بمشاهدة القصص لتبدو أكثر واقعية مما يساعد في اكتساب متابعين جدد في هذه العملية.

يُشار إلى أن هذا التكتيك قد بدأ في النمو بعد أن اتخذت إنستغرام إجراءات صارمة ضد بوتات الإعجاب، والمتابعين خلال شهر نوفمبر الماضي، وتتراوح أنواع الحسابات المسؤولة عن المشاهدات المزيفة للقصص بين النماذج الروسية، ووكالات التواصل الاجتماعي، والشخصيات العامة التي تحاول زيادة متابعيها.

يذكر أنه في الوقت الحالي؛ الطريقة الوحيدة المتاحة لإيقاف مشاهدات هذه الحسابات للقصص هي جعل حسابك خاصًا – رغم أن هذا ليس مثاليًا للأشخاص الذين يحاولون زيادة أعداد متابعيهم – لحين طرح إنستغرام تدابير جديدة خاصة بالقصص.