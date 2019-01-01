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الهواتف الذكية تقلل من إبداعك

الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهواتف الذكية تقلل من إبداعك


وكالات / سما /

أثبتت دراسة أجراها فريق من العلماء أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء فترة الاستراحة يزيد من احتمال الإصابة بمشاكل الدماغ، ويؤثر سلبا على الإبداع وتقديم الأفكار الجديدة.

تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تجربة أجراها علماء بريطانيون على 404 طلاب والتي تتلخص بحل الألغاز باستخدام كل من الهاتف المحمول والكومبيوتر والورقة. كما طلب منهم التوجه إلى متجر أثناء فترة الاستراحة وشراء ثلاث بضائع ثم تبرير اختيارهم لها.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة "بيهيفيورال اديكشينز" العلمية أن الطلاب الذين استخدموا الهاتف المحمول احتاجوا لوقت أكبر بنسبة 19% من غيرهم لإنهاء الاختبارات والقيام بالتبضع فضلا عن أن نتائج اختباراتهم كانت أسوأ من غيرهم بنسبة 22%.

وأشارت أستاذة في الإدارة والأعمال في كلية روتجرز للأعمال في ولاية نيوجيرسي الأمريكية تيري كورزبرج "أن الاعتماد على الهواتف الذكية يقلل من التركيز على العالم المحيط."

وأضافت بقولها "التحقق من الرسائل، أو الاتصال بالأشخاص، أو البحث عن المعلومات باستخدام الهواتف المحمولة يشتت التركيز، لذا يفضل استخدام أجهزة الكمبيوتر أو الحواسيب الشخصية".

#الهواتف الذكية

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