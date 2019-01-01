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دانون : على زعماء العرب ان يجاهروا بعلاقاتهم مع اسرائيل

الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
دانون : على زعماء العرب ان يجاهروا بعلاقاتهم مع اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الليلة، الزعماء العرب الى الجهر بعلاقاتهم مع إسرائيل. 

وقال دانون" يجب على الزعماء العرب أن يقولوا صراحة إن تعاوننا هو مصلحة مشتركة".

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي ناقشت الأوضاع في الشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبو ووزير الخارجية البولندي ياكاك تشابوتوفيتش.

وخلال المناقشة، بحث وزراء الخارجية والسفراء تعزيز السلام في الشرق الأوسط والتوتر في منطقة الخليج، حيث تصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب في أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية ضمن حملة "الضغوط القصوى". وبعد 12 شهراً، ردت إيران عبر تعليق بعض الالتزامات التي اتخذتها بموجب الاتفاق.

#داني دانون #اسرائيل #العرب

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