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ليون يبدد آمال مانشستر يونايتد ويوفنتوس في ضم ديمبيلي

الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليون يبدد آمال مانشستر يونايتد ويوفنتوس في ضم ديمبيلي


وكالات / سما /

حذر السيد جونينيو المدير الرياضي لنادي ليون الفرنسي، كلاً منمانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي من محاولة التفاوض مع موسى ديمبيلي مهاجم الفريق الأساسي.

وارتبط نجم سيلتيك الإسكتلندي الأسبق بالانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية المنتهية في إنجلترا، رغم أن أحمر مانشستر لم يقدم أي عرض رسمي لضم النجم الفرنسي.

كما يتابع مسؤولو يوفنتوس عن كثب، اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، ولا يزال لديهم فرصة التوقيع مع اللاعب في حال تقديم عرض رسمي، حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

نجم ليون السابق أوضح أنه لا توجد حاجة لبيع موسى ديمبيلي الآن، حيث صرح لفوت سور 7 قائلاً “نحن راضون باللاعبين الذين لدينا. يجب أن نبني الآن بشكل جماعي”.

وأضاف “لسنا بحاجة إلى البيع. أود أن يبقى الجميع معنا. إن غادر ديمبيلي، فسوف يتسبب ذلك لنا بالكثير من الضرر”.

في المقابل، يأمل سيلتيك في حدوث انتقال للاعبه السابق، حيث سيحصل على نسبة 10 إلى 15% من الربح الناتج لليون من هذا الانتقال !.

#ليون #ديمبيلي

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