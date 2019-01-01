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فيديو.. أمواج توزع 60 ألف دولار على أندية الممتازة والأولى

الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أمواج توزع 60 ألف دولار على أندية الممتازة والأولى


غزة / سما /

وزّعت مؤسسة أمواج الرياضية, المنحة المالية على أندية الدرجتين الممتازة والأولى, استعدادا للموسم الكروي الجديد في قطاع غزة.

وحضر الحفل, الذي جرى بفندق "سيدار" غرب غزة, إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم, وعبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة, ورؤساء أندية الممتازة والأولى.

وبلغت قيمة المنحة المالية 60 ألف دولار, بواقع 3000 دولار لكل فريق بالممتازة, و2000 دولار لكل فريق بالأولى.

يشار إلى أن الدوري سينطلق في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري, علما أن افتتاح الموسم سيكون السبت المقبل بلقاء كأس السوبر الغزي بين خدمات رفح واتحاد الشجاعية على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

#أمواج #أندية الممتازة

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