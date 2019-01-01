قرعة بطولة غرب آسيا للشباب: فلسطين تواجه قطر والأردن

رام الله / سما /

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الأولى للشباب التي تستضيفها فلسطين خلال الفترة من 22 إلى 30 من الشهر الجاري، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي قطر والأردن، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والعراق والإمارات.

وجرت القرعة اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، بحضور طاقم من اتحاد غرب آسيا، وممثلين عن الاتحاد الفلسطيني مستضيف البطولة، والطواقم الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة.

وتم اعتماد نظام القرعة الموجهة، حيث وضعت المنتخبات التي تقع بنفس المجموعة في تصفيات الاتحاد الآسيوي في مجموعات مختلفة في الدور الأول من البطولة، وبالتالي تم ابعاد منتخب فلسطين عن مواجهة نظيره العراقي في الدور الأول، إضافة إلى إبعاد منتخب الأردن عن مواجهة نظيره البحريني.

ووفقا لنظام البطولة، تقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي. ويلتقي الفائزان في نصف النهائي في المباراة النهائية للبطولة، كما ستجري مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ومباراة لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وأكد أمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يوسف لافي أن الاتحاد استكمل كافة الترتيبات لاستضافة البطولة، والتي ستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، مشيرا إلى أن وفود المنتخبات المشاركة وصلت إلى فلسطين رغم الصعوبات والعراقيل التي وضعها الاحتلال.

ولفت إلى أن البطولة تشكّل فرصة للمنتخبات المشاركة للاستعداد للاستحقاقات القادمة، معربا عن شكره لاتحاد غرب آسيا على اختيار دولة فلسطين لاستضافة هذه النسخة الأولى من البطولة.