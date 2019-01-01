الخارجية: نتابع باهتمام قضية استشهاد تامر السلطان

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبتعليمات الوزير رياض المالكي، تتابع من خلال سفارة دولة فلسطين في البوسنة قضية استشهاد الدكتور الصيدلاني تامر السلطان من قطاع غزة شهيد لقمة العيش وأحد نشطاء حراك "بدنا نعيش"، الذي وافته المنية في البوسنة.

وأضافت أنها تتواصل مع ذوي الشهيد وتقوم بكل ما يلزم من أجل نقل جثمانه الى قطاع غزة.

يشار إلى أن الشهيد السلطان هو شهيد الغربة وضحية الحصار الظالم المستمر على قطاع غزة، وترك خلفه زوجة وثلاثة أطفال.

وتقدم المالكي بأحر التعازي لذوي الشهيد وعائلته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.