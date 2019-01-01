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مانشستر يونايتد يدين الإساءة العنصرية الموجهة ضد بوجبا

الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يدين الإساءة العنصرية الموجهة ضد بوجبا


وكالات / سما /

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بياناً رسمياً بشأن الإساءة العنصرية التي تعرض لها اللاعب بوجبا بعد المباراة أمام وولفرهامبتون أمس الإثنين.

وأكد فريق الشياطين الحمر أنه يشعر بالاشمئزاز الشديد من الإيذاء العنصري الموجه ضد بول بوجبا ، وذلك بعد التعادل خارج ميدانه (1-1) في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر لاعب خط الوسط الفرنسي ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والستين من الشوط الثاني ، قبل أن يتعرض في وقت لاحق للعديد من الكتابات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نهاية المباراة”.

وقال مانشستر يونايتد في بيان صدر اليوم الثلاثاء : “الجميع في مانشستر يونايتد يشعرون بالاشمئزاز من الإيذاء العنصري الذي استهدف اللاعب بول بوجبا الليلة الماضية ونحن ندينه بشكل تام”.

وشكر النادي الإنجليزي كل ما يقف ضد هذه الإساءات واضاف : “الأفراد الذين عبروا عن هذه الآراء لا يمثلون قيم نادينا العظيم ، ومن الجيد أن نرى الغالبية العظمى من جماهيرنا تدين هذا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً”.

#مانشستر يونايتد #بول بوجبا

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