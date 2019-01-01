رونالدو: الأموال لا تجلب البطولات.. وبرشلونة أبرز دليل

وكالات / سما /

قال كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، إن الأموال لا تجلب البطولات حتى لو كان الأمر يتعلق بمسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يفوز هو وليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بعشر كرات ذهبية.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية أدلى بها لإحدى القنوات البرتغالية ونقلتها صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية: “لست بحاجة لكرة القدم للعيش بشكل جيد، أنا هادئ من الناحية المالية. ما أحتاجه هو مشاريع جذابة”.

وتابع: “لطالما أحببت يوفنتوس، إنه الأفضل في إيطاليا ومن الأفضل في العالم، وبعد الفوز بالألقاب في إنجلترا وإسبانيا، فزت بها أيضاً في إيطاليا”.

وعن الكأس ذات الأذنين، قال صاروخ ماديرا: “الكل يريد الفوز بدوري الأبطال، نحن أيضاً، لكن لا ينبغي أن يشكل هذا الأمر هاجساً لنا، يجب علينا أن ندع الأمور تسير في طريقها”.

وأضاف: “كما ينبغي علينا أن ندرك أن الأموال لن تجلب لك هذه البطولة ولن تصنع لك فريقاً رائعاً، وأندية مثل برشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تُمثل دليلاً على ذلك”.

وفي سياق آخر، قال الدون البرتغالي: “إذا كنت ترغب في اللعب على مستوى معين يجب أن تحصل على راحة جيدة، تعتني بجسدك لأنه هو سلاحك وأداة العمل”.

ويرى صاحب الـ34 عاماً أنه لا يوجد أي لاعب نجح في تحقيق أرقام قياسية أكثر منه حيث قال: “هل هناك أي لاعب كرة قدم لديه أرقام قياسية أكثر مني؟ لا أعتقد ذلك”.

واختتم رونالدو تصريحاته بالقول: “أعترف أنني مهووس بالنجاح، لكنه هاجس جيد، إذا كان الجميع هكذا فإنهم سيؤدون عملهم بشكل أفضل، لذلك ليس من قبيل الصدفة أنني فزت أنا وميسي فقط بخمس كرات ذهبية لكل واحد منا”.