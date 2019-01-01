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محمد صلاح يكشف عن رسالة كلوب لنجوم ليفربول

الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يكشف عن رسالة كلوب لنجوم ليفربول


وكالات / سما /

كشف النجم المصري محمد صلاح الستار عن الرسالة التي وجهها المدرب الألماني يورجن كلوب إلى نجوم ولاعبي ليفربول، قبل انطلاق الموسم والذي يشهد منافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي، بجانب محاولة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح في تصريح لشبكة “سي أن أن” التلفزيونية “استمر في العمل بجد إذا كنت ترغب بالفوز بأي شيء أخر، عليك العمل بجهد أكبر مما كنت تفعله في الموسم الماضي وعليك أن تكون متواضعاً، حسناً انتهى دوري أبطال أوروبا وكانت الأيام الأخيرة للموسم”.

وأضاف كلوب في حديثه للاعبين “لا تتذكروا ما حصل وقاتلوا للفوز ببطولات جديدة”.

وأكمل “الفرعون المصري”  حديثه “إذا لعبت في نادٍ مثل ليفربول فهنالك توقعات كبيرة ويجب أن تفوز بشيء ما، لو لم يكن الضغط قادم من أنفسنا فسيكون من الجماهير”.

وكان ليفربول قريباً من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بوصوله إلى النقطة 97، حيث توج به مانشستر سيتي في النهاية.

#محمد صلاح #ليفربول

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