برشلونة جهز بالفعل إعلان التوقيع مع نيمار

وكالات / سما /

بات انتقال نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة مسألة وقت ليس إلا، فالنادي الكتالوني قطع شوطاً كبيراً في سعيه لاستعادة خدمات لاعبه السابق الذي هرب من الكامب نو في 2017.

وبحسب محطة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن برشلونة جهز بالفعل فيديو الإعلان عن صفقة نيمار دا سيلفا، بالتعاون مع شركة (نايكي) المتخصصة في إنتاج الملابس والأحذية والأدوات الرياضية.

وأوضح المصدر المذكور: “في 8 أغسطس جهز النادي الكتالوني مقطع فيديو مدته دقيقة و20 ثانية لنيمار بقميص برشلونة من أجل الحملة الإعلامية، وسيتم نشره مباشرة بعد التوقيع مع اللاعب بشكل نهائي”.

وأضافت المحطة المذكورة، أن إدارة برشلونة طلبت من شركة نايكي تجهيز الكثير من القمصان التي تحمل اسم نيمار دا سيلفا، وهذه الخطوات كلها تدخل ضمن الحملة الإعلامية التي ينوي النادي الكتالوني إطلاقها بعد التعاقد مع البرازيلي.

وعلق الصحفي في شبكة (كواترو)، دافيد ريفيرتيز، على هذه الأخبار قائلاً: “لا أعتقد أنهم خرقاء لتسريب ذلك للإعلام، إذا لم يكن لديهم بعض الثقة في ما يفعلونه”.