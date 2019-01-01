  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زيادة عدد قضاة التنفيذ بالقطاع بسبب كثرة القضايا

الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة عدد قضاة التنفيذ بالقطاع بسبب كثرة القضايا


غزة / سما /

أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء زيادة عدد القضاة في دوائر التنفيذ بالمحافظات الجنوبية وخاصة محافظة غزة في ظل كثرة عدد القضايا التي ترد للمحاكم.

وأوضح المستشار عابد أن الهدف من الزيادة تخفيف الضغط الكبير على القاضي والذي لا يجعل القضية تأخذ استحقاقها في الاهتمام، وتسريع الفصل

في قضايا المواطنين والقضاء على التأجيلات المتكررة في القضية الواحدة، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء عابد بقضاة التنفيذ بحضور المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ من الناحية الفنية والإدارية والتشريعية ووضع رؤية واضحة للارتقاء بها لأفضل المستويات وتسهيل الإجراءات ومعالجة العوائق.

يذكر بأن زيادة عدد قضاة التنفيذ يأتي في ظل السياسات الإستراتيجية التي اتخذها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير القضاء وتحسين جودته لتقديم

أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين مع بداية العام القضائي الجديد.

#القضاة #محمد عابد

الأكثر قراءة اليوم

الشرافي يعلق على قرار الرئيس بإعفاء كافة المستشارين من مهامهم

طالع .. وزارة التعليم تعلن نتائج توظيف المعلمين الجدد للعام 2019

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى

مجددا.. الحمد الله يطالب بشارة بتوضيح قرار زيادة الرواتب وبدل الإيجار وكل المستفيدين!

حماس تعقب على استعداد تل ابيب لتشجيع وترتيب هجرة سكان غزة للخارج

روان عليان ترد على أفيحاي أدرعي

رأفت: قرارات الرئيس الاخيرة ستنفذ وهذا ما سيعلنه في خطابه بالامم المتحدة الشهر المقبل!

الأخبار الرئيسية

عزام الاحمد

الأحمد: حماس هي المسؤولة عن الجمود في ملف المصالحة

النخالة يوجه رسالة هامة لسرايا القدس ....

الانتفاضة

محلل عسكري : الضفة ستشتعل قبل انتخابات الكنيست

عاجل

رشق قوة عسكرية بالحجارة بسلفيت واستهداف شاب بزعم حيازته سكيناً

مسؤول إسرائيلي كبير : "صفقة القرن" خلال أسابيع... وهذه لاءاتنا