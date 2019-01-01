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النخالة يوجه رسالة هامة لسرايا القدس ....

الأربعاء 21 أغسطس 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يوجه رسالة هامة لسرايا القدس ....


غزة /سما/

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الأربعاء، كلمةً للجناح العسكري للحركة "سرايا القدس" بمناسبة ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقال الأمين العام في كلمته: "بالمجاهدين مثلكم نصنع حياة جديده لشعبنا وأمتنا، تصنعون النصر بأنكم لم تنكسروا ولم تتراجعوا، وتصنعون الأمل لأجيال قادمة وتملؤون الأفق بالعزة والكرامة، فليس أفضل منكم اليوم وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فبالإخلاص والمثابرة، بالإيمان والقوة سنهزمهم".

وأضاف: "هذا العدو الصهيوني الذي اعتقد أن بلادنا لا رجال فيها سيجدكم اليوم في كل مكان مقاتلين ومجاهدين تجودون بالحياة من أجل الحياة الحرة الكريمة لشعبنا". 

وتابع: "لقد تجاوزنا الخوف وتجاوزنا الحسابات الصغيرة. بحضوركم في الميدان فنحن اليوم في منطقة ما بعد الحدود وما بعد الحواجز وسنقاتل في كل الأماكن، سنقاتل حتي يخرج هؤلاء الغزاة من ديارنا ، وستبقي القدس لنا ويبقي المسجد الأقصى لنا وتبقى فلسطين علي مر الزمن. وستزول إسرائيل من الوجود".

ويستذكر الفلسطينيون اليوم، ذكرى مرور 50 عاماً على حريق المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدم في 21 أغسطس/آب 1969 متطرف أسترالي الجنسية يدعى مايكل دنيس روهان على إشعال النيران بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وشبّ الحريق بالجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية للمسجد، والتهم كامل محتويات الجناح، بما في ذلك منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي، كما هدد قبة المصلى الأثرية.

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