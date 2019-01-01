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إخطارات إسرائيلية بهدم منشآت زراعية في سهل البطوف داخل أراضي48

الأربعاء 21 أغسطس 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إخطارات إسرائيلية بهدم منشآت زراعية في سهل البطوف داخل أراضي48


اراضي 48

أخطرت "لجان التنظيم والبناء" الإسرائيلية، بهدم عشرات المنشآت الزراعية والعرائش للمزارعين في سهل البطوف داخل أراضي عام 48، إضافة الى تغريم العديد من المواطنين مبالغ وصلت إلى 300 ألف شيقل بحجة البناء دون تراخيص.

ودعت اللجنة الشعبية في سخنين جميع المزارعين وأصحاب العرائش والمنشآت الزراعية والأراضي عدم الرضوخ لهذه الإخطارات والضغوطات، وعدم التوقيع على أي مستند يرسل إليهم من قبل "لجان التنظيم والبناء".

واتفقت اللجنة الشعبية مع بلدية سخنين على العمل في المسار القضائي، وذلك عبر التوجه إلى المحكمة لاستصدار أمر احترازي بتجميد الإخطارات وإلغاء الغرامات.

#إخطارات

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