  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم فتاة

الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم فتاة


رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال وشرطته 7 مواطنين بينهم فتاة من القدس والضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر باعتقال أدهم سبتة من العيسوية بالقدس، ومهند مطرية وفتاة لم يتم التأكد من هويتها، من مخيم شعفاط.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب مؤمن يحيى من طولكرم، وعبد زهدي عيد من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وشملت اقتحامات جيش الاحتلال الليلة الماضية، اقتحام منزل الأسير السابق عدي غوادرة في بير الباشا قرب جنين، واقتحام قرية تل غرب نابلس، ويطا جنوب الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت مساء الثلاثاء، المواطنة هبة أحمد عبد الغني اللبدي، من سكان محافظة جنين، من على معبر الكرامة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..

شاهد ..إغلاق جامعة الأزهر بغزة وعراك بالايدي شارك به العشرات امام بواباتها

كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح

طالع .. وزارة التعليم تعلن نتائج توظيف المعلمين الجدد للعام 2019

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى

ارتفاع عدد سكان غزة المسموح لهم بالعمل في اسرائيل والجيش يشجع

حماس تعقب على استعداد تل ابيب لتشجيع وترتيب هجرة سكان غزة للخارج

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي كبير : "صفقة القرن" خلال أسابيع... وهذه لاءاتنا

الجولة القادمة أكثر عدوانية.. وزير اسرائيلي لـ"حماس": ما لا يفهمونه بالتلميح سنجعلهم يفهمونه بالأفعال

هجرة

اول تعقيب رسمي حكومي اسرائيلي حول ترتيب وتسهيل هجرة سكان قطاع غزة!

الحمدلله

مجددا.. الحمد الله يطالب بشارة بتوضيح قرار زيادة الرواتب وبدل الإيجار وكل المستفيدين!

وزير اسرائيلي: الجيش جاهز و"الكابينت" أقر خططا لمهاجمة حركة حماس في قطاع غزة