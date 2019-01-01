الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بينهم فتاة

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال وشرطته 7 مواطنين بينهم فتاة من القدس والضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر باعتقال أدهم سبتة من العيسوية بالقدس، ومهند مطرية وفتاة لم يتم التأكد من هويتها، من مخيم شعفاط.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب مؤمن يحيى من طولكرم، وعبد زهدي عيد من بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وشملت اقتحامات جيش الاحتلال الليلة الماضية، اقتحام منزل الأسير السابق عدي غوادرة في بير الباشا قرب جنين، واقتحام قرية تل غرب نابلس، ويطا جنوب الخليل.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت مساء الثلاثاء، المواطنة هبة أحمد عبد الغني اللبدي، من سكان محافظة جنين، من على معبر الكرامة.