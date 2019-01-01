  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تقود مجموعة 77 والصين في المفاوضات حول قانون البحار

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تقود مجموعة 77 والصين في المفاوضات حول قانون البحار


نيويورك /سما/

 شاركت فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة 77 والصين في الاجتماعات المخصصة لبحث معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي اتفاقية دولية تشمل وضع إطار قانوني لآلية الانتفاع العادل بمياه البحار والمحيطات في العالم والحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والانتفاع بثروات البحار.

واضطلعت دولة فلسطين بدور ريادي أثناء المحادثات التي دارت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع بين الدول الكبرى والدول الأعضاء في مجموعة 77، وأعربت عن التزامها وتمسكها بحقوق الدول النامية للتأكيد على الإنصاف في توزيع ثروات المحيطات والبحار.

وألقت نائب السفير المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، كلمة باسم مجموعة الـ77 والصين في جلسة افتتاح المؤتمر، مؤكدة على مواقف المجموعة ومصالحها في هذا السياق.

وفي السياق، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، خلال نشاط جانبي انعقد وخصص لتبادل أطراف الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية، على أهمية إبقاء باب الحوار مفتوحا بين الأطراف، ونقلت الدول النامية مخاوفها من سيطرة البعض على ثروات المحيطات في حين مُنحت الدول المتقدمة الفرصة للحديث عن تجاربها وإمكانية الاستفادة من هذه التجارب. وركز النشاط الجانبي على موضوع "بناء القدرات" فيما يتعلق بنظام المياه البحرية.

وتعرب الكثير من الدول عن قلقها المتزايد من آثار أساطيل الصيد لمسافات طويلة على الثروات السمكية الساحلية وزيادة نسبة التلوث والقاء النفايات من السفن وناقلات النفط التي تنقل البضائع الضارة في الطرق البحرية في جميع أنحاء العالم.

وتخشى الدول النامية من المنافسة بين القوات البحرية المختلفة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على سيطرتها على المياه السطحية وحتى تحت سطح البحر.

الأكثر قراءة اليوم

محلل عسكري : هكذا ستحقق اسرائيل الهدوء مع غزة ..

حماس تنقل رسالة الى اسرائيل عبر الوسطاء وهذا مفادها ..

كشف تفاصيل جديدة.. جنود جولاني خافوا مواجهة الشهيد هاني أبو صلاح

شاهد ..إغلاق جامعة الأزهر بغزة وعراك بالايدي شارك به العشرات امام بواباتها

طالع .. وزارة التعليم تعلن نتائج توظيف المعلمين الجدد للعام 2019

فيديو: رشيدة طليب تحبس دموعها و تشرح لماذا تراجعت عن زيارة جدتها بالضفة

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تُقرر إغلاقها احتجاجا على تعيين د.الفرا رئيسا لها للمرة الثالثة

الأخبار الرئيسية

الجولة القادمة أكثر عدوانية.. وزير اسرائيلي لـ"حماس": ما لا يفهمونه بالتلميح سنجعلهم يفهمونه بالأفعال

هجرة

اول تعقيب رسمي حكومي اسرائيلي حول ترتيب وتسهيل هجرة سكان قطاع غزة!

الحمدلله

مجددا.. الحمد الله يطالب بشارة بتوضيح قرار زيادة الرواتب وبدل الإيجار وكل المستفيدين!

وزير اسرائيلي: الجيش جاهز و"الكابينت" أقر خططا لمهاجمة حركة حماس في قطاع غزة

80402

ضابط كبير: لا نهاجم أراض فارغة في غزة وهجماتنا لها أبعاد طويلة المدى